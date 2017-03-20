По новым нормативам псковичи будут платить за ОДН с апреляНовый приказ с нормативами на содержание общедомового имущества планируют ввести в действие с апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта...46
Директор псковской УК предложил вместо введения поголовных тарифов на ОДН бороться с резиновыми квартирами и хищениями коммунальных ресурсов
Директор ООО «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков предложил вместо введения поголовных тарифов на ОДН бороться с резиновыми квартирами и хищениями коммунальных ресурсов. Свое мнение он высказал 21 марта в ходе «круглого стола» «Общедомовые нужды - выход возможен» в Псковском областном Собрании депутатов.
По словам выступающего, управляющие компании готовы установить приборы учета для содержания конкретных домов, и тогда будет понятно, сколько воды ушло на общедомовые нужды.
Он предложил бороться с «резиновыми квартирам», хищениями коммунальных ресурсов, низкой дисциплиной передачи данных приборов учета, делать своевременный ремонт на сетях, не принимать выравнивающие нормативы и бороться с недобросовестными управляющими компаниями.
В нынешней ситуации у собственников пропадает мотивация экономить, уверен директор ООО «Микрорайон № 2». Больше норматива все равно не начислят. «Наше предложение для устранения влияния собственников на приборы учета - вынос из квартир счетчиков при новом строительстве, удаленный доступ для снятия показаний, применение санкций за заниженные показания», - сказал Д. Гусаков.
Источник: Псковская Лента Новостей