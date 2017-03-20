www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


Как и когда приватизировать квартиру? «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Заезжай и живи Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Дома, которых скоро не будет Что делать, если нотариус - мошенник? Сервис ответов на вопросы С надеждой на административную магию Зачем рынку риэлтор? Сроки поверки индивидуальных приборов учета План ремонта котельных на 2017 год Как продать квартиру без посредников План ремонта котельных на 2017 год Сервис ответов на вопросы «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

По новым нормативам псковичи будут платить за ОДН с апреля

По новым нормативам псковичи будут платить за ОДН с апреля

Новый приказ с нормативами на содержание общедомового имущества планируют ввести в действие с апреля.  Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта...46

Директор псковской УК предложил вместо введения поголовных тарифов на ОДН бороться с резиновыми квартирами и хищениями коммунальных ресурсов


21.03.2017 15:46 ПЛН, Псков

Директор ООО «Микрорайон № 2» Дмитрий Гусаков предложил вместо введения поголовных тарифов на ОДН бороться с резиновыми квартирами и хищениями коммунальных ресурсов. Свое мнение он высказал 21 марта в ходе «круглого стола» «Общедомовые нужды - выход возможен» в Псковском областном Собрании депутатов.

По словам выступающего, управляющие компании готовы установить приборы учета для содержания конкретных домов, и тогда будет понятно, сколько воды ушло на общедомовые нужды.

Он предложил бороться с «резиновыми квартирам», хищениями коммунальных ресурсов, низкой дисциплиной передачи данных приборов учета, делать своевременный ремонт на сетях, не принимать выравнивающие нормативы и бороться с недобросовестными управляющими компаниями.

В нынешней ситуации у собственников пропадает мотивация экономить, уверен директор ООО «Микрорайон № 2». Больше норматива все равно не начислят. «Наше предложение для устранения влияния собственников на приборы учета - вынос из квартир счетчиков при новом строительстве, удаленный доступ для снятия показаний, применение санкций за заниженные показания», - сказал Д. Гусаков.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?