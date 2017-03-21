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Народный фронт предложит Минстрою РФ сделать обязательным проведение рейтинга управляющих компаний


22.03.2017 14:59 ПЛН, Псков

Народный фронт обратится в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с предложением сделать обязательным проведение рейтинга управляющих компаний (УК) на основании единых критериев, а также ввести ответственность за отсутствие рейтинга на сайтах субъектов РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ. Мониторинг сайтов официальных органов власти субъектов, проведенный Общероссийским народным фронтом в феврале 2017 г., показал, что рейтинги УК за последние несколько лет были опубликованы только в половине российских регионов. При этом количество и содержание критериев формирования рейтинга в разных регионах сильно различается. Эксперты ОНФ отмечают, что рейтинги УК позволяют повысить их ответственность, усилить конкуренцию и помочь жителям домов при выборе наиболее эффективной управляющей компании.

Разработка рейтингов управляющих компаний предусмотрена в рамках комплекса мер («дорожной карты») по развитию ЖКХ, однако не во всех регионах является обязательной. В разных субъектах такие рейтинги составляют Госжилинспекции, департаменты ЖКХ или региональные администрации. Эксперты ОНФ проанализировали официальные сайты регионов и выявили, что в 41 субъекте такие рейтинги в течение нескольких лет не публиковались. В 44 регионах они на официальных сайтах органов власти размещены, но составлены, исходя из разного набора критериев.

Эксперты Народного фронта отмечают, что в настоящее время в РФ нет единого перечня критериев оценки деятельности управляющих организаций, поэтому их количество и содержание устанавливаются субъектами по своему усмотрению. Например, в Мордовии рейтинг УК формируется на основании 14 критериев, а в Ростовской области – 6 критериев.

«Многие регионы размещают информацию о рейтингах некорректно. Есть субъекты, где самые актуальные из найденных нами рейтингов относятся к 2012 (Санкт-Петербург) и даже 2011 (Тверская и Новгородская области) годам. Помимо того, в ряде регионов ограничились лишь размещением тематических статей, описанием общей картины состояния управляющих компаний, без чёткого указания и обоснования места той или иной УК в рейтинге (Якутия, Красноярский край, Липецкая область). Есть регионы, где на официальных сайтах органов власти существуют разделы о рейтингах УК, но они либо не открываются, либо находятся «в разработке», либо там есть всё, что угодно, кроме самих рейтингов (например, Тамбовская область)», – рассказал эксперт рабочей группы Народного фронта «Качество повседневной жизни» Максим Акишев.

Между тем, как подчеркивают эксперты ОНФ, рейтинги могли бы повысить ответственность УК и стимулировать конкуренцию между управляющими компаниями. Многочисленные жалобы граждан в Народный фронт свидетельствуют о том, что в большинстве регионов УК некачественно выполняют свои функции, а также зачастую не отчитываются перед жителями о проделанной работе. Одна из причин недобросовестного отношения УК к своим обязанностям – именно недостаток конкуренции и закрытость работы самих управляющих компаний.

«Рейтинги позволят упростить жителям выбор организации, которая будет заниматься обслуживанием их дома, – пояснила Калинина. – Система рейтингов, по нашему мнению, заставит УК прислушиваться к мнению людей. Пока же даже те регионы, которые такие рейтинги формируют, публикуют их так, что обычные жители с трудом находят эту информацию или вообще не знают об ее существовании. В половине регионов такие списки вообще не опубликованы – и эту ситуацию надо исправлять. Мы также предлагаем аккумулировать на едином ресурсе, например, на ГИС ЖКХ, всю информацию о конкретном доме: от поставщиков услуг, от надзорных органов и пр. Благодаря единой базе каждый житель узнает, например, о том, сколько за год поступило по данному дому обращений, отреагировали ли на них, какие предписания выписаны, устранены ли нарушения».

Народный фронт обратится в Минстрой РФ с предложением сделать рейтинги обязательными для проведения и публикации на официальных сайтах для всех регионов, а также установить ответственность за отсутствие публикации о результатах рейтинга. Кроме этого, представители Народного фронта предлагают усовершенствовать систему ГИС ЖКХ, предусмотрев в удобной форме возможность оценки и размещения отзывов об управляющих организациях собственниками жилья, на основании которых формировался бы народный рейтинг УК, что позволило бы выявить недобросовестные управляющие компании и упростить процесс их выбора на общем собрании жителей.

«В процесс составления рейтинга нужно активно вовлекать жителей, которые будут оценивать свои управляющие компании. Одним из критериев, который в обязательном порядке должен использоваться при составлении рейтингов должен быть учет мнения граждан. При этом людей необходимо информировать о данной возможности с тем, чтобы как можно большее количество населения оставило отзывы и приняло участие в голосовании. В итоге это повысит качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг», – заключила Светлана Калинина.

Источник: Псковская Лента Новостей



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