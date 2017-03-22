На сайте Фонда ЖКХ опубликованы информационные слайды по теме энергоэффективного капремонта

Фондом содействия реформированию ЖКХ проводится информационно-просветительская работа, направленная на развитие инициативы собственников помещений в многоквартирных домах в вопросе принятия решений о проведении капитального ремонта общего имущества с выполнением мероприятий по энергосбережению.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ, в рамках данной работы разработаны информационно-графические материалы в доступной для собственников форме, дающие полное представление о преимуществах проведения энергоэффективного капитального ремонта; мероприятиях, способствующих повышению энергоэффективности при капитальном ремонте многоквартирного дома; требованиях к домам для получения финансовой поддержки за счет средств Фонда на капитальный ремонт; процедуре предоставления финансовой поддержки.

Для использования данных слайдов в целях информационно-разъяснительной работы, проводимой с гражданами, региональные органы власти могут включить в них данные о регоператоре и указать контакты лиц, ответственных за реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов в своем субъекте Российской Федерации.

Ознакомиться с информационными слайдами можно в разделе «Как получить финансирование / Финансовая поддержка капитального ремонта в 2017 году».

Источник: Псковская Лента Новостей