www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.


План ремонта котельных на 2017 год С надеждой на административную магию «Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января Сроки поверки индивидуальных приборов учета Что делать, если нотариус - мошенник? Дома, которых скоро не будет Сервис ответов на вопросы Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Заезжай и живи Зачем рынку риэлтор? Как и когда приватизировать квартиру? Как продать квартиру без посредников План ремонта котельных на 2017 год Как оплатить коммунальные услуги без комиссии Как оплатить коммунальные услуги без комиссии
     Рынок недвижимости Псковской области - 2016: Итоги и тенденции    ОДН по-новому    В Пскове появились «обманутые дольщики»   

По новым нормативам псковичи будут платить за ОДН с апреля

По новым нормативам псковичи будут платить за ОДН с апреля

Новый приказ с нормативами на содержание общедомового имущества планируют ввести в действие с апреля.  Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта...46

На сайте Фонда ЖКХ опубликованы информационные слайды по теме энергоэффективного капремонта


23.03.2017 16:19 ПЛН, Псков

Фондом содействия реформированию ЖКХ проводится информационно-просветительская работа, направленная на развитие инициативы собственников помещений в многоквартирных домах в вопросе принятия решений о проведении капитального ремонта общего имущества с выполнением мероприятий по энергосбережению.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении по связям с общественностью ГК ФСР ЖКХ, в рамках данной работы разработаны информационно-графические материалы в доступной для собственников форме, дающие полное представление о преимуществах проведения энергоэффективного капитального ремонта; мероприятиях, способствующих повышению энергоэффективности при капитальном ремонте многоквартирного дома; требованиях к домам для получения финансовой поддержки за счет средств Фонда на капитальный ремонт; процедуре предоставления финансовой поддержки.

Для использования данных слайдов в целях информационно-разъяснительной работы, проводимой с гражданами, региональные органы власти могут включить в них данные о регоператоре и указать контакты лиц, ответственных за реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов в своем субъекте Российской Федерации.

Ознакомиться с информационными слайдами можно в разделе «Как получить финансирование / Финансовая поддержка капитального ремонта в 2017 году».

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 


Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?














Голосование

Инфраструктуру какого жилого комплекса Пскова вы считаете наиболее комфортной?