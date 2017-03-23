Минстрой отменил решение об установке датчиков загазованности

Газифицированные дома не будут оснащать датчиками, способными избежать взрывов бытового газа. Измеряющие уровень загазованности устройства обойдутся в сумму до 230 млрд рублей, подсчитали в правительстве. Кабмин начал поиск альтернативного решения, сообщают «Известия».

По предварительным оценкам экспертов, примерная стоимость оснащения сигнализаторами загазованности и отключающими устройствами газифицированных квартир составит от 137 млрд рублей до 230 млрд рублей в зависимости от конфигурации, что, по данным, представленным Минэнерго России, сопоставимо с размером совокупного объема инвестиций в газификацию субъектов Российской Федерации, говорится в письме министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаила Меня депутату Госдумы Валерию Рашкину.

Глава Минстроя заверил, что обеспечение безопасности россиян от случаев взрывов бытового газа остается в повестке правительства. Мень подчеркнул актуальность этой проблемы и заявил, что поиск вариантов ее решения будет продолжен.

В декабре 2016 года коммунист Валерий Рашкин обратился к кабмину с предложением собрать межведомственную комиссию, чтобы расследовать случаи взрывов и хлопков газа в домах.

Источник: Псковская Лента Новостей