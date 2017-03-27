Фонд капремонта: Ни одно муниципальное образование Псковской области не обладает полной информацией по первичному учету жилья

27 марта состоялась совместная видеоконференция госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ, Регионального оператора - Фонда капитального ремонта региона и представителей 26 муниципальных образований. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального оператора, на видеоконференции обсуждался вопрос учета жилого фонда.

Как отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Сергей Макарченко, включение многоквартирных домов в систему капитального ремонта является одной из важных задач, решаемых руководством муниципального образования. На данный момент остро встал вопрос по учету жилого фонда Псковской области, ни одно муниципальное образование не обладает полной информацией по первичному учету жилья. Как итог - программа реализуется не так успешно, как планировалась.

Муниципалитетам было дано указание до конца недели решить вопросы с домами, которые требуют немедленного включения в программу, а также вести полный учет о ходе работы механизма по устранению проблем в будущем.

Также в ходе мероприятия рассматривались вопросы о сроках согласования сметной документации с собственниками помещений в многоквартирных домах, о сроках проведения капитального ремонта, о порядке изменения вида работ капитального ремонта в МКД.

Источник: Псковская Лента Новостей