По новым нормативам псковичи будут платить за ОДН с апреляНовый приказ с нормативами на содержание общедомового имущества планируют ввести в действие с апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 марта...46
Жителей Порхова приглашают на бесплатные семинары по ЖКХ
В актовом зале администрации Порховского района 3-4 апреля специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» проведут бесплатные семинары в рамках проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ».
Основная задача семинарских занятий по ЖКХ - просветить жителей Псковской области по вопросам жилищного законодательства, управления многоквартирным домом и общественного контроля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.
На занятия приглашаются все желающие.
Программа выездных семинаров проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ»
|
Время
|
Лекция
|
Тема лекции
|
Первый день
|
11.30-12.00
|
Регистрация участников
|
12.0-12.50
|
Введение в курс «Управление МКД».
|
Что такое ЖКХ. Основные субъекты сферы ЖКХ. Что такое собственность. Состав общего имущества в МКД.
|
13.00-13.50
|
Принятие решений в многоквартирном доме.
|
Компетенция общего собрания собственников помещений (ОСС). Порядок проведения ОСС. Совет МКД. Председатель совета МКД
|
14.00-14.20
|
Кофе-брейк
|
14.20-15.10
|
Способы управления многоквартирным домом.
|
Управление ТСЖ, Управление управляющей организацией, Непосредственное управление МКД.
|
15.10-16.00
|
Жилищные услуги.
Коммунальные услуги.
|
Перечень работ и услуг, направленных на содержание общего имущества МКД.
Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.
|
Второй день
|
11.30-12.00
|
Регистрация участников
|
12.0-12.50
|
Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в МКД.
Аварийное жилье.
|
Региональная программа капитального ремонта. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и очередность их проведения.
|
13.00-13.50
|
Энергоэффективность и энергосбережение в МКД.
|
Энергосберегающие мероприятия для личных и общедомовых нужд. Энергосервисные контракты. Грамотный учет используемых коммунальных ресурсов. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
|
14.00-14.20
|
Кофе-брейк
|
14.20-15.10
|
Защита прав потребителей
|
Нарушение прав в сфере ЖКХ: как их распознать. Что делать, есть подозрения, что нарушаются потребительские права?
Источник: Псковская Лента Новостей