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Жителей Порхова приглашают на бесплатные семинары по ЖКХ


28.03.2017 12:43 ПЛН, Псков

В актовом зале администрации Порховского района 3-4 апреля специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» проведут бесплатные семинары в рамках проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ». 

Основная задача семинарских занятий по ЖКХ - просветить жителей Псковской области по вопросам жилищного законодательства, управления многоквартирным домом и общественного контроля, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

На занятия приглашаются все желающие.

Программа выездных семинаров проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ»

Время

Лекция

Тема лекции

Первый день

11.30-12.00

Регистрация участников

  

12.0-12.50

Введение в курс «Управление МКД».

Что такое ЖКХ. Основные субъекты сферы ЖКХ. Что такое собственность. Состав общего имущества в МКД.

13.00-13.50

Принятие решений в многоквартирном доме.

Компетенция общего собрания собственников помещений (ОСС). Порядок проведения ОСС. Совет МКД. Председатель совета МКД

14.00-14.20

Кофе-брейк

  

14.20-15.10

Способы управления многоквартирным домом.

Управление ТСЖ, Управление управляющей организацией, Непосредственное управление МКД.

15.10-16.00

Жилищные услуги.

Коммунальные услуги.

Перечень работ и услуг, направленных на содержание общего имущества МКД.

Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

Второй день

11.30-12.00

Регистрация участников

  

12.0-12.50

Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в МКД.

Аварийное жилье.

Региональная программа капитального ремонта. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и очередность их проведения.

13.00-13.50

Энергоэффективность и энергосбережение в МКД.

Энергосберегающие мероприятия для личных и общедомовых нужд. Энергосервисные контракты. Грамотный учет используемых коммунальных ресурсов. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

14.00-14.20

Кофе-брейк

  

14.20-15.10

Защита прав потребителей

Нарушение прав в сфере ЖКХ: как их распознать. Что делать, есть подозрения, что нарушаются потребительские права?

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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