Жителей Порхова приглашают на бесплатные семинары по ЖКХ

Время Лекция Тема лекции

Первый день

11.30-12.00 Регистрация участников

12.0-12.50 Введение в курс «Управление МКД». Что такое ЖКХ. Основные субъекты сферы ЖКХ. Что такое собственность. Состав общего имущества в МКД.

13.00-13.50 Принятие решений в многоквартирном доме. Компетенция общего собрания собственников помещений (ОСС). Порядок проведения ОСС. Совет МКД. Председатель совета МКД

14.00-14.20 Кофе-брейк

14.20-15.10 Способы управления многоквартирным домом. Управление ТСЖ, Управление управляющей организацией, Непосредственное управление МКД.

15.10-16.00 Жилищные услуги. Коммунальные услуги. Перечень работ и услуг, направленных на содержание общего имущества МКД. Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

Второй день

11.30-12.00 Регистрация участников

12.0-12.50 Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в МКД. Аварийное жилье. Региональная программа капитального ремонта. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и очередность их проведения.

13.00-13.50 Энергоэффективность и энергосбережение в МКД. Энергосберегающие мероприятия для личных и общедомовых нужд. Энергосервисные контракты. Грамотный учет используемых коммунальных ресурсов. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

14.00-14.20 Кофе-брейк