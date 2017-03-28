«Экономический» комитет Псковского областного Собрания поддержал законопроект о праве собственников оплачивать ОДН по счетчику

«Экономический» комитет Псковского областного Собрания поддержал законопроект о праве собственников оплачивать ОДН по счетчику. Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект федерального закона представил председатель комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков на заседании парламентского комитета 29 марта.

Проект внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов Госдумы. Псковскому областному Собранию предлагается выразить поддержку проекту закона.

Законопроект разработан для совершенствования порядка исчисления размера платы за содержание жилого помещения на оплату холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод, электрической энергии, потребляемых в целях содержания и использования общего имущества в многоквартирном доме.

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включается плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги.

Согласно части 9.2 статьи 156 Жилищного кодекса РФ размер расходов определяется исходя из нормативов потребления соответствующих видов коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, по тарифам, установленным органами государственной власти субъектов РФ.

Установить указанные нормативы органы государственной власти субъектов РФ обязаны до 1 июня 2017 года. До их установления применяются нормативы по состоянию на 1 ноября 2016 года.

В некоторых регионах возникают случаи, когда фактическое потребление коммунальных ресурсов в целях содержания общедомового имущества, определяемое разницей между показаниями общедомового прибора учета и суммой показаний индивидуальных приборов учета, оказывается значительно ниже норматива.

Причина таких ситуаций упирается в завышенные нормативы, установленные регионами. Как сообщается в пояснительной записке, наиболее высокие нормативы в сравнении с другими регионами в Омской, Челябинской, Псковской и Ульяновской областях. Такие высокие нормативы потребления, установленные в регионах, приводят к существенному увеличению размера платы на общедомовые нужды, а, следовательно, и увеличению размера платы за жилищно-коммунальные услуги.

«Отсутствие законодательной возможности оплачивать расходы на общедомовые нужды в объеме фактически потребленных коммунальных ресурсов, деструктирует положения о повышении энергоэффективности, все проведенные ранее мероприятия по энергосбережению в домах и не стимулирует жителей домов к их проведению. На основании изложенного поправками предлагается установить право общего собрания собственников своим решением определять размер потребленных ресурсов по показаниям общедомового (коллективного) прибора учета», - говорится в пояснительной записке.

Поправками предлагается установить, что включение расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива, за исключением случая, когда общим собранием собственников принято решение о распределении между собственниками помещений объемов потребленных ресурсов на основании общедомового (коллективного) прибора учета.

С даты установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества размер платы за коммунальные ресурсы будет равен нормативу потребления, умноженному на тариф. Впоследствии в случае изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, тарифов на соответствующие коммунальные ресурсы изменение размера платы за содержание жилого помещения возможно только на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Учитывая то, что изменение размера тарифа и норматива потребления, установленного региональными органами, автоматически влечет изменение размера платы, поправками предлагается изменение размера платы в таких случаях осуществлять автоматически.

Источник: Псковская Лента Новостей