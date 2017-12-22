А на поверку - развод

Маркетинг сомнительных служб по установке и поверке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов становится все агрессивнее. Началось все с извещений в почтовых ящиках и объявлений в подъездах. Теперь к ним добавились еще и «холодные» звонки (то есть всем подряд) на мобильные и домашние номера доверчивых псковичей. И все бы ничего, но дельцы используют и откровенно мошеннические уловки: неведомо откуда взявшиеся конторы выдают себя за ресурсоснабжающие организации, вручают «липовые» акты ввода счетчиков в эксплуатацию, а сами приборы учета продают втридорога.

Печальный пример

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратилась семейная пара, которая недавно стала жертвой, можно сказать, уже классического «развода». Несколько дней назад в их квартире раздался звонок, женщина на другом конце провода представились сотрудницей Горводоканала и заявила, что установленные в квартире счетчики давно вышли из эксплуатации, их необходимо заменить, иначе придется оплачивать коммунальные ресурсы по нормативу. Не обошлось и без «рояля в кустах»: «Наш специалист как раз работает в вашем районе, может к вам подойти и все без проблем поменять».

Растерявшиеся псковичи на заманчивое предложение согласились сразу, ведь у них и, правда, счетчики на холодную воду уже эксплуатировались с дюжину лет, а ресурсоснабжающая организация предупреждала их на квитанциях, что они нуждаются в замене.

«Когда мастер пришел к нам в квартиру, он заявил, что наши счетчики очень старые, и их нужно обязательно заменить, заверив, что никаких проблем не будет, сейчас он выпишет все необходимые документы, и нам сразу же будут начислять плату за холодную воду по новым счетчикам. В итоге он установил два новых счетчика воды крыльчатых «Тайпит» модификации «Охта», выписал квитанцию для оплаты на сумму 4200 рублей, а также составил акт о замене квартирных счетчиков горячей и холодной воды. Мастер заверил, что эти документы сразу же поступят в Горводоканал. Попытался уговорить заменить еще и счетчики на горячую воду. К счастью, я вовремя вспомнил, что мы их меняли совсем недавно», - поделился глава семейства.

Удивительно, но наших героев не смутили поначалу ни озвученные расценки, ни название фирмы - ООО «Городская служба метрологии», которое всплыло в договорах при подписании. «Мы были уверены, что общаемся с представителями Горводоканала», - развели руками наши собеседники.

На следующий день они увидели на сайте Псковской Ленте Новостей предупреждение «В Пскове активизировались мошенники, выдающие себя за сотрудников «Горводоканала», и только тогда осознали, что стали жертвами нечистоплотных дельцов. Звонок в ресурсоснабжающую организацию лишь подтвердил опасения. Там сообщили, что ООО «Городская служба метрологии» отношения к Горводоканалу никакого не имеет, а значит, не имеет права действовать от его имени.

Более того, оказалось, что эта фирма даже не имеет лицензии (во всяком случае в списке аккредитованных компаний в реестре Росаккредитации ее нет) на поверку приборов учета или на ввод счетчиков в эксплуатацию. Горводоканал просто не возьмет их на баланс, пока их не поставит на учет аккредитованная организация. К слову, не факт, что после поверки счетчики вообще пришлось бы менять, не исключено, что специалисты продлили бы их эксплуатацию.

У «Городской службы метрологии» и прочих подобных контор прав продлевать эксплуатацию в принципе нет. Да и задача у них другая – продать и установить счетчики втридорога! Посчитайте сами. Счетчики за холодную воду можно найти в продаже рублей за 500, а установка двух таких счетчиков обойдется примерно в 800-900 рублей в том же Горводоканале, например, который их тут же проверит и опломбирует. Можно найти и дешевле. Некоторые сантехники готовы выполнить такие работы и за 200 рублей. При любом раскладе разница получается разительная.

Констатация факта

И так, сама по себе установка счетчиков не требует ни лицензии, ни аккредитации, и, похоже, некоторые организации активно этим пользуются. По сути, ООО «Городская служба метрологии», зарегистрированное, к слову, в Санкт-Петербурге, занимается только продажей оборудования и его установкой. Все остальное - нечистоплотный маркетинг.

То, что подобные ООО «Городская служба метрологии» организации звонят всем подряд, без разбора, подтверждает тот факт, что они набирают номера даже других фирм. Нам сообщали даже о казусных ситуациях, когда звонки раздавались в псковских магазинах, которые сами торгуют приборами учета.

Звонящие на удивление настойчивы. Даже если собственники утверждают, что с их счетчиками все в порядке, и срок эксплуатации еще не закончился, их все равно пытаются убедить поменять счетчики без поверки. Якобы так дешевле и проще выйдет. Только по факту получается дороже и неудобнее.

Повторимся, любой собственник может купить такие приборы учета самостоятельно, причем за меньшие деньги. Установить их можно также самостоятельно или пригласив сантехника. В любом случае потом придется их ставить на учет. Поверку приборов и их опломбирование могут проводить только организации, которые имеют аккредитацию в области обеспечения единства измерений. Имеет контора на это право или нет, можно узнать на сайте Росаккредитации.

Есть еще один нюанс. Сомнительные фирмочки могут установить вам счетчики, которые будет потом невозможно поверить на дому. Их придется демонтировать и нести в лабораторию ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области». На сайте этого учреждения можно найти актуальный список приборов, которые можно поверить только в лаборатории.

На сегодня в этот список включены: ОХТА (ООО «Тайпит - измерительные приборы»), СВК (АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина»), ВСХ, ВСГ (ЗАО «Тепловодомер»), СВК 15-1,5 (ОАО «Бологовский арматурный завод»), САЯНЫ (ЗАО «ИВК-САЯНЫ»), СВМ.Х-15, СХВ-15, СГВ-15 (ЗАО «Видеофон»), Вектор (ООО «Петербургский завод измерительных приборов»), Minkor MK-U (ООО «Спутник» г. С.-Петербург) выпуска после 2007 года.

К сожалению, именно прибор из этого списка и поставили обратившимся к нам псковичам. Сомнительное удобство за внушительные деньги… К счастью, для опломбирования и постановки на учет ничего не демонтировать не пришлось, но когда придется срок поверки – определенные неудобства обеспечены.

Бороться с такими конторами сложно. Доказать тот факт, что они представляются сотрудниками Горводоканала проблематично, тем более, что в документах «честно» прописано их настоящее название. Кроме того, если оплативший услугу этой фирмы подписал их, то перед законом выходит, что он добровольно согласился со всеми условиями: как ценовыми, так и прочими.

Так что можно лишь в очередной раз призвать наших сограждан быть бдительными. И еще раз напомнить, что ресурсоснабжающие организации не звонят своим абонентам, а обо всем важном уведомляют на квитанциях или в официальных письмах.

В группе риска находятся, прежде всего, пенсионеры, которые очень легко попадаются на удочку маркетинговых уловок нечистоплотных организаций. Объясните своим родителям, родственникам, бабушкам и дедушкам, что «заманчивые предложения» стоит перепроверять, позвонив в ресурсоснабжающую организацию или управляющую компанию.

Алексей Овчинников

Источник: Псковская Лента Новостей