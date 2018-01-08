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Михаил Ведерников потребовал от главы Пушкиногорского района принять меры для обеспечения нормальной работы ЖКХ

Во вторник, 9 января, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с главой Пушкиногорского района Александром Барановым, в ходе которой поднял наиболее острые вопросы в жизни муниципалитета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, первым делом врио губернатора потребовал от руководителя района пояснить ситуацию с нарушением теплоснабжения Пушкинских Гор в праздничные дни и рассказать о мерах, принятых для исправления ситуации.

Александр Баранов рассказал, что в работе котельного оборудования действительно было два сбоя, но оба были оперативно устранены. Кроме того, была создана комиссия из представителей теплоснабжающей организации «Нева Энергия», управляющих компаний и собственников квартир, которая провела обследования нескольких квартир, правда, контакты некоторых заявителей установить не удалось.

«Если поступает сигнал из сети интернет, надо оперативно связываться с каждым жителем и направлять комиссию разбираться с ситуацией на месте», - сказал врио главы региона Михаил Ведерников и потребовал от главы района принять все необходимые меры для обеспечения нормальной работы ЖКХ и не снимать этот вопрос с личного контроля.