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Вывоз мусора в Пскове по новой схеме проходит в плановом режиме

11 января состоялось рабочее совещание с управляющими организациями Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», в нем приняли участие заместитель главы города Пскова Сергей Гаврилов, заместитель начальника УГХ Дмитрий Таратынов и представители управляющих компаний.

Единый расчетный центр Пскова сообщил, что с 1 февраля в квитанциях за коммунальные услуги в строке «за вывоз мусора» будет изменен тарифный план. Кроме того, на обратной стороне квитанции будет дано разъяснение в связи с чем, произошли изменения.

Отметим, новый размер платы за содержание жилья касается той категории нанимателей муниципального жилья и собственников многоквартирных домов, которые еще не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления домом, а также собственников помещений, которые на общем собрании не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения.

Директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов рассказал, что в связи с закрытием псковской городской свалки, с 1 января 2018 года мусор вывозится согласно заключенным контрактам, по трем близлежащим районным полигонам, чей лимит вместимости позволяет это сделать - это Печоры, Палкино и Порхов. «На новые полигоны мусор вывозится только после сортировки на мусорообрабатывающем комплексе. Ни один мусоровоз без заезда на сортировочный комплекс не отправляется прямиком на полигон. На сегодняшний день проблемных вопросов, связанных с вывозом и захоронением бытовых отходов Пскова по новой схеме, нет», - отметил Андрей Лукьянов.

Кроме того, специалисты УГХ отметили, что в период длительных новогодних праздников не было зафиксировано серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций.