Все полигоны, на которые сегодня вывозится мусор из Пскова, прошли обследования - Александр Кузнецов

Все полигоны, на которые сегодня вывозится мусор из Пскова, прошли соответствующие обследования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. «По всем полигонам определены дебеты, сколько мусора туда может быть вывезено. В соответствии с этим составлены карта и схема вывоза мусора, определены сроки заполнения полигонов в Печорском, Палкинском и Порховском районах. По остальным полигонам такие обследования сейчас проводятся», - сказал он.
В администрации Псковской области рассчитывают, что соответствующие исследования будут проведены в течение января, после чего схема будет дополнена еще 3-4 полигонами, на которые будет распределяться весь мусор из северной зоны области. «12 районов будут распределять мусор по 7-8 полигонам. По южной зоне такая работа также проводится. Практически половина районов вывозит мусор на межмуниципальный полигон, который определен в Великолукском районе», - пояснил вице-губернатор.
Весь мусор, который собирается сегодня из Пскова, с 1 января проходит полную сортировку.
Судьба у закрытой псковской свалки, по словам собеседника ПЛН, одна - это полная консервация. «Я неоднократно говорил, что ее трогать нельзя. Пока идет просто засыпка тяжелым мусором, а в дальнейшем будет проведена полная консервация в соответствии с современными технологиями с последующем посевом растительности», - заключил он.