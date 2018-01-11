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Все полигоны, на которые сегодня вывозится мусор из Пскова, прошли обследования - Александр Кузнецов

Все полигоны, на которые сегодня вывозится мусор из Пскова, прошли соответствующие обследования. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов. «По всем полигонам определены дебеты, сколько мусора туда может быть вывезено. В соответствии с этим составлены карта и схема вывоза мусора, определены сроки заполнения полигонов в Печорском, Палкинском и Порховском районах. По остальным полигонам такие обследования сейчас проводятся», - сказал он.

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В администрации Псковской области рассчитывают, что соответствующие исследования будут проведены в течение января, после чего схема будет дополнена еще 3-4 полигонами, на которые будет распределяться весь мусор из северной зоны области. «12 районов будут распределять мусор по 7-8 полигонам. По южной зоне такая работа также проводится. Практически половина районов вывозит мусор на межмуниципальный полигон, который определен в Великолукском районе», - пояснил вице-губернатор.

Весь мусор, который собирается сегодня из Пскова, с 1 января проходит полную сортировку.

«Каждая машина, которая уходит на тот или иной полигон, сначала идет на мусороперерабатывающий завод, где идет полная сортировка. Около 60% отсортировывается на мусоропереработку, часть мусора идет на закрытый полигон в качестве засыпающих слоев для консервации. Речь идет о тяжелых остатках, в том числе смете с улиц. И всего 40-50% распределяется на другие полигоны», - отметил Александр Кузнецов.

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Судьба у закрытой псковской свалки, по словам собеседника ПЛН, одна - это полная консервация. «Я неоднократно говорил, что ее трогать нельзя. Пока идет просто засыпка тяжелым мусором, а в дальнейшем будет проведена полная консервация в соответствии с современными технологиями с последующем посевом растительности», - заключил он.