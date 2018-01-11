Дом / ЖКХ

Температура в пушкиногорских домах соответствует норме, выяснила комиссия

В Пушкинских Горах после новогодних праздников комиссия провела обследования в домах в связи с жалобами граждан на отопление, подаваемое новой котельной на щепе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

«В период новогодних праздников температура в некоторых квартирах снижалась ниже нормативной - до 17 градусов при нормативе в 18», - признал собеседник издания. При этом он подчеркнул, что сама котельная работает в нормативном режиме.

18 градусов в квартире - это норма, считает Александр Кузнецов

«Единственный сбой был 3 января, когда на выходе температура опустилась до 58 градусов при нормативе в 60. Это было связано с тем, что пришла щепа определенной влажности, которая была выше норматива. Все проблемы оперативно были устранены, ситуацию нельзя назвать нештатной», - рассказал он.

По словам вице-губернатора, в Пушкинских Горах в резерве «на горячем пуске» находится прежняя котельная на мазуте.

«Что касается проблематики в домах, то, наверное, привыкли, чтобы форточки были открыты, как это было в предыдущие годы. После новогодних праздников была проведена комиссия, проверили теплоноситель на входе и на выходе каждого дома. Все параметры соответствуют нормативом. Конечно, управляющей компании надо поработать детально с каждым домом, в том числе по развоздушиванию и разбалансировке самой системы», - добавил Александр Кузнецов.