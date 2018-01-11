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Жилой дом в Печорах попал в печальную статистику мониторинга программы переселения из аварийного жилья

Центр ОНФ «Народная экспертиза» подвел итоги мониторинга качества домов, построенных в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья. Выяснилось, что зданий со строительными дефектами становится все меньше. Однако доля домов, при возведении которых допущены значительные нарушения, остается еще на уровне 5%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОНФ.

Эксперты «Народной экспертизы» считают, что исправить ситуацию должны главы регионов своим личным вмешательством. Тем более что такое поручение им дал президент Владимир Путин по итогам Госсовета, проведенного в мае прошлого года.

С 1 по 6 декабря 2017 года активисты ОНФ проверили качество 330 домов в 38 регионах. Это чуть больше половины из общего числа многоквартирных малоэтажных домов, введенных в эксплуатацию с 1 июня по 31 августа, то есть в последние три месяца перед официальным завершением программы. Именно такая выборка была сделана не случайно, ведь эксперты Центра ОНФ «Народная экспертиза» не раз отмечали низкое качество домов, которые сдаются в последние дни уходящего года - перед подачей отчетных документов.

По итогам мониторинга серьезные дефекты были обнаружены в 15 зданиях в 10 регионах, в том числе, в Псковской области, в городе Печоры. Здесь, в доме №18 на улице Гагарина, активисты обнаружили несколько серьезных дефектов: балки перекрытия, стропильная система покрыты плесенью, оконные рамы протекают, конвекторы отопления искрят, половая плитка в подъезде трескается, подвал оказался затоплен, а с чердака вода стекает по углам стен в квартиры.

Но и это еще не все недостатки. Также эксперты отметили, что розетки в ванной стоят невлагозащищённые, входная дверь в подъезд расположена на высоте 30-40 см, ступеньки нет, отсутствует пандус, а в подвал ведет очень узкий лаз.

Кроме того, благодаря мониторингу Центра ОНФ «Народная экспертиза» в 25 регионах выявлено 69 домов с незначительными дефектами. К примеру, не была благоустроена прилегающая территория, в штукатурке образовались трещины, сантехника установлена недобросовестно.

В то же время эксперты Центра отметили положительную динамику в достоверности отчетов, которые подают регионы по объемам жилья, построенного для «аварийных» переселенцев.

«Итоги нашего мониторинга показывают, что за годы действия программы нам удалось добиться существенного снижения количества некачественных домов. Но проблема «нового аварийного жилья» остается все еще актуальной. Список всех выявленных в ходе мониторинга проблемных объектов мы отправили в Минстрой России и Фонд содействия реформированию ЖКХ, чтобы были проведены проверки и приняты меры для исправления строительных дефектов. В свою очередь, глав регионов мы призываем в обязательном порядке лично проконтролировать вопрос предоставления переселенцам качественного жилья, поскольку именно это было им поручено президентом», - резюмировал руководитель Центра ОНФ «Народная экспертиза» Виктор Рожков.