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Около 71 тыс. обращений поступило в ЕДДС Пскова за 2017 год

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Пскова подвела итоги за 2017 год. Всего за отчетный период поступило 70 980 обращений от горожан: по вопросам городского хозяйства – 47 211, по системам жизнеобеспечения – 13 174, по работе управляющих компаний – 5 492, прочих – 17 547. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Аварий на системах жизнеобеспечения зафиксировано 1008, из них 449 - нарушение холодного водоснабжения, 364 - нарушение горячего водоснабжения, 152 – теплоснабжения, 25 – электроснабжения,18 – газоснабжения. Благодаря оперативному реагированию, все аварийные ситуации устранялись в рабочем порядке. Чрезвычайных ситуаций в прошлом году не произошло.

В 2017 году в Пскове отработано 56 штормовых предупреждений: в том числе 47 - по усилению ветра (упало 100 деревьев), 6 случаев пожарной опасности, 2 грозы, один гололёд. Кроме того, зарегистрировано 138 пожаров: 35 - в жилом фонде, 76 – в нежилом, 27 возгораний автомобилей. Также в указанный период зафиксировано 136 возгораний мусора на открытых территориях, 14 палов травы.

Как отметили в ЕДДС Пскова, в городе проводится систематический мониторинг территорий на предмет освещенности улиц, образования наледей и сосулек, подтоплений, уборки. С 20 сентября 2017 года отдел начал работать в системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Псковской области в рамках опытной эксплуатации системы. Поступило 6 169 обращений, отработана 301 карточка.