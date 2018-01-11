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Свыше 150 несанкционированных свалок ликвидировано в Пскове в прошлом году

Свыше 150 несанкционированных свалок объемом более 15 500 кубометров ликвидировано в 2017 году в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении городского хозяйства администрации муниципалитета, эта цифра сравнима с показателями двух предыдущих годов. Общее количество мусора, вывезенного с территории Пскова с января по декабрь прошлого года, составляет более 32 000 кубометров.

По-прежнему наиболее проблемными по образованию несанкционированных свалок являются территории частного сектора. В адрес жителей этих домовладений выдано более 200 уведомлений об устранении нарушений Правил благоустройства санитарного содержания и озеленения города Пскова.

Наиболее часто в 2017 году коммунальщикам приходилось ликвидировать несанкционированные свалки на улице Трохина, в Каменном переулке, на улице Экипажа Гудина.

Добавим, УГХ в прошлом году активно взаимодействовало с региональным отделением Общероссийского народного фронта в Псковской области по вопросам обнаружения и ликвидации несанкционированных свалок. По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» Сергея Елизарова, работа с УГХ была очень плодотворной и результативной. Он выразил надежду на продолжение такой конструктивной работы и в этом году.