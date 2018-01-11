Зал администрации Порховского района не вместил всех желающих обсуждать вопрос по выводу ТБО из Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ближайшее время состоится встреча местных жителей с вице-губернатором Александром Кузнецовым.
В связи с тем, что мероприятие вызвало ажиотаж и собрало большое количество порховичей, было принято решение перенести встречу в соседнее здание - Дом культуры, и даже зал ДК переполнен.
Жители Порхова настроены критически, многие открыто высказывают недовольство сложившейся ситуацией.
Напомним, похровский полигон стал одним из пунктов приема ТБО из областного центра после закрытия с 1 января 2018 года псковской свалки. Инициативная группа порховичей на прошлой неделе выступила с петицией и собирает в Сети подписи под обращением к президенту против вывоза мусора из Пскова в Порхов.