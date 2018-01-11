Дом / ЖКХ

Зал администрации Порховского района не вместил всех желающих обсуждать вопрос по выводу ТБО из Пскова

Зал администрации Порховского района не вместил всех желающих обсуждать вопрос по выводу ТБО из Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в ближайшее время состоится встреча местных жителей с вице-губернатором Александром Кузнецовым.

В связи с тем, что мероприятие вызвало ажиотаж и собрало большое количество порховичей, было принято решение перенести встречу в соседнее здание - Дом культуры, и даже зал ДК переполнен.

Жители Порхова настроены критически, многие открыто высказывают недовольство сложившейся ситуацией.

Смотрите также Порховичи составили петицию против приема мусора из Пскова

Напомним, похровский полигон стал одним из пунктов приема ТБО из областного центра после закрытия с 1 января 2018 года псковской свалки. Инициативная группа порховичей на прошлой неделе выступила с петицией и собирает в Сети подписи под обращением к президенту против вывоза мусора из Пскова в Порхов.