Дом / ЖКХ

Минстрой оценивает нынешний отопительный сезон как стабильный

Минстрой РФ оценивает как стабильное прохождение отопительного сезона 2017-2018 годов в российских регионах. Как пишет ТАСС, об этом говорится в сообщении министерства по итогам всероссийского селекторного совещания по вопросам ЖКХ под председательством главы министерства Михаила Меня.

«Согласно оперативным данным, количество аварий с момента подачи тепла сократилась на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорится в сообщении.

Ответственность за поддержание безаварийного режима лежит на руководстве регионов, заявил министр. «Обращаю внимание руководства регионов на необходимость жесткого контроля за уровнем подготовки органов местного самоуправления, теплоснабжающих организаций и потребителей к прохождению отопительного периода», - приводятся в сообщении слова главы Минстроя.

Так, напряженная ситуация с прохождением отопительного сезона сохраняется в отдельных регионах, в частности в Приморском крае, отметил Мень. Несмотря на представленную отчетность о полной готовности к отопительному сезону, фактически его прохождение в отдельных городах края оказалось под угрозой срыва, что потребовало вмешательства правоохранительных органов и федеральных властей.