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Новый тариф на вывоз мусора обсудили на заседании Клуба председателей многоквартирных домов Пскова

Очередное заседание Клуба председателей многоквартирных домов (МКД) состоялось в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», на нем обсуждался вопрос об утверждении нового размера платы за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов.

В обсуждении приняли участие депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев, председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской области по строительству и ЖКХ Алексей Кириллов, директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов и члены рабочей группы Клуба председателей советов многоквартирных домов (МКД).

В своем выступлении Алексей Кириллов подробно остановился на всех тонкостях изменений, разъяснил, как будет вводиться новый размер платы за вывоз мусора. Он пояснил, что та сумма, которая установлена депутатами Псковской городской Думы, применима только к муниципальному жилому фонду, а также для тех собственников многоквартирных домов, которые еще не приняли или не реализовали решение о выборе способа управления домом. А вот размер платы для всех остальных категорий собственников помещений должен быть утвержден на общем собрании жильцов.

Депутат Псковской городской Думы Валерий Тюменцев подчеркнул, что тарифы на вывоз мусора в Пскове не менялись на протяжении пяти лет и были обязаны это сделать из-за закрытия с 1 января 2018 года городской свалки, а также вследствие того, что с 1 декабря 2017 года Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике утвердил новую предельную стоимость захоронения коммунальных отходов на полигонах в районах области.

Директор компании «АСПО» Андрей Лукьянов рассказал, что в связи с закрытием псковской городской свалки, с 1 января 2018 года мусор вывозится согласно заключенным контрактам, по трем близлежащим районным полигонам - это Печоры, Палкино и Порхов. «Складированию мусора на новых полигонах обязательно предшествует этап сортировки на мусорообрабатывающем комплексе. И только потом отходы попадают на полигон. Схема отработана и никаких сбоев не наблюдается», - отметил Андрей Лукьянов.

Обсуждение нового тарифа вызвало дискуссию, в ходе которой председатели МКД задали присутствующим уточняющие вопросы. В конце встречи Валерий Тюменцев призвал каждого председателя МКД донести до всех собственников жилых помещений просьбу как можно ответственнее отнестись к проведению общих собраний.

Отметим, с 1 февраля в квитанциях за коммунальные услуги в строке «за вывоз мусора» будет изменен тарифный план. Кроме того, на обратной стороне квитанции будет дано разъяснение в связи с чем произошли изменения.