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На приведение в порядок всех дворов в Псковской области потребуется порядка 5 млрд рублей

На приведение в порядок всех дворов в Псковской области потребуется порядка 5 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 17 января сообщил руководитель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

В 2018 году из областного и федерального бюджетов в виде субсидий муниципалитетам на реализацию федеральной партийной программы «Городская среда» будет выделено 148 млн рублей, 139 из них будут направлены на дворы, 7-8 млн - на благоустройство мест массового отдыха людей. Речь идет о парковых зонах в ряде муниципалитетов области.

В ближайшее время, по словам Андрея Агапова, будет заключено соответствующее соглашение с министерством строительства и ЖКХ. «В реализации программы Псковская области примет участие в полной объеме. Останавливаться на достигнутом мы не будем. Все мероприятия будем завершать в сроки», - заверил чиновник.