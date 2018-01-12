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«Зарядить энергией» свои дома предложат жителям Псковской области

«Зарядить энергией» свои дома предложат жителям Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о соответствующей обучающей программе на пресс-конференции 17 января рассказал председатель Союза собственников недвижимости Псковской области Алексей Кириллов.

Целью проекта, по словам Алексея Кириллова, является подготовка сети специалистов, осведомленных в вопросах ЖКХ и благоустройства и готовых делиться своими знаниями в своих муниципалитетах.

На первые пять двухдневных семинаров пригласят 20 человек. Конкурсный отбор будет объявлен в ближайшее время. Активисты должны будут заполнить анкету и написать эссе, чтобы убедить конкурсную комиссию в своей заинтересованности работать на благо развития муниципалитетов.