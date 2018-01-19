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Теплоснабжающие предприятия Псковской области не выполнили свои обязательства за 2017 год по погашению долга перед газовиками

По итогам 2017 года тринадцать из семнадцати теплоснабжающих предприятий области не выполнили свои обязательства по оплате поставленного природного газа в рамках пятилетнего графика погашения просроченной дебиторской задолженности, подписанного губернатором в конце 2016 года. На 1 января 2018 года невыполнение графика, составило более 377 млн рублей. Фактическая просроченная задолженность на ту же дату - более 657 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Более того, часть теплоснабжающих предприятий продолжают наращивать долги: так, теплосети Псковского и Великолукского районов допустили более, чем двукратный рост задолженности, не оплатив даже текущего потребления. В шести из тринадцати газифицированных муниципальных образований области, теплоснабжающие организации неплатежеспособны и соответствуют признакам банкротства.

В конце декабря 2017 года, на совместном совещании под руководством губернатора Псковской области было принято решение собрать рабочую группу, провести аудит теплоснабжающих предприятий и подготовить предложения по оптимизации деятельности МУПов, однако со стороны администрации по принятому решению до сих пор ничего не сделано.

«В целом, сложившаяся ситуация грозит уже начинающимся коммунальным кризисом. Кроме того платежная дисциплина является одним из ключевых критериев определения объемов инвестиций ПАО «Газпром» на реализацию Программы газификации регионов РФ», - считает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Александр Пеганов.

В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 5 января 1998 г. № 1, а также Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», несвоевременная или неполная оплата юридическими лицами поставок природного газа влечет:

Обязанность по предоставлению независимой (банковской и др.) гарантии (в случае накопления задолженности в двойном и более размере среднемесячной оплаты за газ).

Административную ответственность:

для должностных лиц – штраф 40-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года;

для юридических лиц – штраф 100-300 тыс. руб.

Ограничение или полное прекращение подачи газа.

Нарушение потребителем режима ограничения или прекращения подачи газа влечет:

для должностных лиц – штраф 10-100 тыс. руб. или дисквалификация на срок 2-3 года;

для юридических лиц – штраф 100-200 тыс. руб.

Взимание поставщиком ресурса процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

Ежедневное начисление пени для УК и ТСО при задержке платежа на срок:

от 1 до 60 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ

от 61 до 90 дней – 1/170 ставки рефинансирования ЦБ

от 91 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ

для остальных организаций:

с 1 дня и далее – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ.