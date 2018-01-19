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В поселке Смуравьево-2 сохраняется напряженная ситуация с запасами топлива

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов провел рабочую встречу с главой Гдовского района Юрием Павловым, на которой обсудил исполнение поручений, полученных в ходе рабочей встречи с врио губернатора Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, речь шла о прохождении отопительного сезона, обеспечение которого - зона ответственности местных властей. Юрий Павлов доложил, что напряженная ситуация сохраняется в поселке Смуравьево-2. Из-за долгов муниципального предприятия перед поставщиками энергоресурсов, долгосрочные контракты на поставки дров не заключены, поэтому в поселке нет нормативного запаса топлива.

Александр Кузнецов сообщил, что концессионер, который работает в районе уже несколько лет, готов взять котельную Смуравьево-2 на баланс, но для этого необходимо провести аудит деятельности муниципального предприятия. Он поручил главе района вместе с председателем Госкомитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андреем Агаповым обеспечить выполнение поставленной задачи. Что касается запаса топлива, то замгубернатора пообещал оказать помощь в установлении контактов с поставщиками дров, и попросил Андрея Агапова ежедневно докладывать о ситуации на объекте.

В целом Александр Кузнецов посоветовал Юрию Павлову загодя готовиться к следующему отопительному сезону. «Гдовский район был к этому сезону готов, а по факту работаем с колес. Надеюсь, такая ситуация не повторится», - сказал он.

Участники встречи также обсудили вопрос участия Гдовского района в программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Для того чтобы расселить более 2 тыс кв метров жилья необходимо построить 60 квартир. По поручению врио губернатора руководство муниципалитета определило место застройки. Также получены технические условия от ресурсоснабжающих организаций, осталось выбрать проект дома. Александр Кузнецов обратил внимание, что времени на раскачку нет. «Уже на следующей неделе следует определиться с проектом и вести переговоры с потенциальным застройщиком. В апреле - мае необходимо выйти на строительную площадку. Готовое жилье надо сдать до 31 декабря», - обозначил задачу вице-губернатор и поручил Андрею Агапову держать вопрос на ежедневном контроле.

Также Юрию Павлову в течение месяца поручено собрать технические условия на строительство новой школы в Гдове, а совместно с руководством Государственного управления образования выбрать типовой проект будущего образовательного учреждения из реестра Минстроя РФ.

При обсуждении темы обслуживания дорог в муниципалитете, представитель Госкомитета по транспорту рассказал, что в планах на 2018 год стоит поставка в район комбинированной дорожной машины. Александр Кузнецов отметил, что этого недостаточно и дал задание изыскать возможность поставки хотя бы двух единиц техники. Главу района он попросил подготовить предложения по реконструкции дорог с адресным перечнем объектов.

Еще одной темой рабочего совещания стал ремонт Дома культуры в поселке Ямм. Объект требует больших капвложений, поэтому управлению капитального строительства поручено составить поэтапную смету ремонта здания и предусмотреть проведение первоочередных противоаварийных работ.