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Депутат Госдумы включился в решение проблемы с запасом дров в Смуравьево-2

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Васильев включился в решение проблемы с запасом дров в поселке Смуравьево-2 Гдовского района. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме.

«Критическая ситуация с запасом дров на муниципальном предприятии в поселке Смуравьево Гдовского района угрожает замерзанию 824 квартир и школы. В среду с директором ассоциации работников лесных отраслей «Псковский лес» Константином Вилковым мы обсуждали и эту проблему. Сегодня пришла добрая весть - члены ассоциации готовы помочь предприятию и привезти дрова из других районов области. С руководителем МП Смуравьево на связи. Даст Бог, все получится, и угроза отключения отопления будет снята», - написал он.

Ранее сообщалось, что на встрече с заместителем губернатора Псковской области Александром Кузнецовым Юрий Павлов доложил, что напряженная ситуация в поселке Смуравьево-2 сохраняется. Из-за долгов муниципального предприятия перед поставщиками энергоресурсов, долгосрочные контракты на поставки дров не заключены, поэтому в поселке нет нормативного запаса топлива.