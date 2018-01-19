Дом / ЖКХ

В Псковской области подведены итоги капремонта за 2017 год

В Псковской области в 2017 году региональным оператором завершены и приняты работы по капитальному ремонту 301 многоквартирного дома на общую сумму 540,58 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в РО ФКР.

За истекший период в рамках реализации сводных краткосрочных планов на 2016 и 2017 год отремонтировано порядка 192 фасада, 208 крыш, 64 систем электроснабжения, 16 фундаментов, 42 систем холодного водоснабжения, 31 системы водоотведения, 10 систем горячего водоснабжения, 24 системы теплоснабжения и выполнены работы по замене 16 лифтов в 6 многоквартирных домах.

По итогам года собираемость взносов на капитальный ремонт составила 74,8%. В РО ФКР отмечают положительную динамику прироста сборов взносов. Наиболее высокий процент собираемости взносов на капитальный ремонт по муниципальной собственности отмечается в Гдовском районе - 100%, в Бежаницком районе - 99,6%, в Невельском районе – 98,2% и в Куньинском районе – 99%.

Ведется работа и с должниками. В минувшем году было направлено более 4000 исков и заявлений о выдаче судебных приказов на сумму 16,3 миллионов рублей.

Добавим, что Региональный оператор уже приступил к реализации мероприятий по исполнению краткосрочного плана капитального ремонта на 2018-2020 год, в который включены 398 многоквартирных домов. В рамках реализации плана начаты процедуры отбора подрядных организаций для выполнения работ по разработке проектно-сметной документации и капитальному ремонту. На данный момент уже заключены первые договора на выполнение работ (услуг) по капитальному ремонту запланированного на 2018-2020 годы сводного краткосрочного плана.