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Запасов угля в Куньинском районе хватит до конца января


22.12.2016 14:54 ПЛН, Псков

Запасов угля в Куньинском районе хватит до конца января 2017 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. «Мы оказали финансовую Куньинскому району, на эти средства муниципалитет приобретает уголь. Запас топлива, сделанный на сегодняшний день, закроет вопрос с подачей теплоснабжения до конца января», - отметил он.

Глава ведомства напомнил, что на следующей неделе состоится совещание у заместителя губернатор области Александра Кузнецова по вопросу обеспечения муниципалитета древесиной. Андрей Агапов добавил, что на данный момент рассматривается несколько вариантов решения проблемы, в том числе и поставка древесины в Кунью из соседних районов.

Добавим, вчера на совещании по подготовке и прохождению отопительного периода в администрации региона замглавы администрации района Людмила Алешина рассказала о проблемах с поставщиками древесины. Вице-губернатор Александр Кузнецов назвал парадоксальной ситуацию, когда лесной район использует в качестве топлива уголь.

Источник: Псковская Лента Новостей



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