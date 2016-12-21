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В Псковской области в 2017 году увеличится размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов


22.12.2016 15:40 ПЛН, Псков

В Псковской области в 2017 году увеличится размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Подготовленный администрацией Псковской области проект постановления «О согласовании минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории  Псковской области на 2017 год» находится на рассмотрении в Псковском областном Собрании депутатов.

Депутатам предлагают согласовать минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2017 год, в размере:

6,18 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов без лифта. Увеличение составит 23 копейки.

7,21 рублей на квадратный метр общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения, в месяц - для домов с лифтом; Увеличение составит 26 копеек.

Минимальный размер взноса разработан на основании подготовленных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ методических рекомендаций.

Источник: Псковская Лента Новостей



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