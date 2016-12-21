Консультация УФАС: Как оплатить коммунальные услуги без комиссии

В управление ФАС по Псковской области продолжают поступать обращения по вопросу правомерности взимания комиссионного сбора при оплате квитанций за услуги ЖКХ в почтовых отделениях и банках города Пскова и области.

В связи с этим в УФАС сообщают, что в соответствии с пунктом 63 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354 потребители обязаны своевременно вносить плату за коммунальные услуги.

Плата за коммунальные услуги вносится потребителями исполнителю либо действующему по его поручению платежному агенту или банковскому платежному агенту.

Согласно основным понятиям, приведенным в статье 2 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» платежный агент - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц.

В соответствии со статьей 3 Закона № 103-ФЗ под деятельностью по приему платежей физических лиц признается прием платежным агентом от плательщика денежных средств, направленных на исполнение денежных обязательств перед поставщиком по оплате товаров (работ, услуг), в том числе внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также осуществление платежным агентом последующих расчетов с поставщиком.

В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Закона № 103-ФЗ платежный агент при приеме платежей вправе взимать с плательщика вознаграждение в размере, определяемом соглашением между платежным агентом и плательщиком.

На основании статей 1, 5, 29 Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» услуга по переводу денежных средств физических лиц с их счета или без открытия счета в пользу юридических лиц является банковской операцией и оказывается банком на платной основе.

В связи с поступлением обращений граждан по вопросу обоснованности взимания комиссии при приеме платежей Псковское УФАС России провело анализ рынка по приему платежей населения за коммунальные услуги. По результатам анализа доминирующее положение на данном рынке занимает ФГУП «Почта России». Ни один из банков, осуществляющих деятельность на территории Псковской области, доминирующего положения не занимает, и, следовательно, не подпадает под действие антимонопольного законодательства.

В связи с наличием признаков нарушения антимонопольного законодательства, предусмотренного пунктом 6 части 1 статьи 10 Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившегося в экономически, технологически и иным образом не обоснованном установлении различных цен (тарифов) на один и тот же товар – тарифов на прием коммунальных платежей населения в адрес третьих лиц, не предусмотренного действующим законодательством, что привело к необоснованному увеличению платежей неопределенного круга потребителей, Псковское УФАС России 9 декабря 2016 г. выдало предупреждение Управлению федеральной почтовой связи Псковской области – филиалу федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» о необходимости прекращения указанных действий путем установления единого тарифа (в процентном исчислении) за прием коммунальных платежей населения в адрес организаций ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций, не более 2%, исключив ограничение за прием квитанций в рублевом исчислении, в срок до 23 декабря 2016 г.

В случае неисполнения указанного предупреждения будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ФГУП «Почта России». Если нарушение будет признано, за ним последуют штрафные санкции.

И все-таки, отметили в УФАС, есть возможность оплаты коммунальных платежей без комиссии или с невысоким процентом.

Так, по сообщениям поставщиков услуг, приводим перечень адресов в г. Пскове, по которым осуществляется прием платежей населения без комиссии:

- МП г. Пскова «Псковские тепловые сети»: г. Псков, ул. Спортивная, д. 5-а;

- МП г. Пскова «Горводоканал»: г. Псков, ул. Советской Армии, д. 49-а;

- ОАО «Псковэнергосбыт»: г. Псков, ул. Старо-Текстильная, д. 32, г. Псков, ул. Советская, д. 29, а также через интернет-сайт ОАО «Псковэнергосбыт» по адресу: http://www.pskovenergosbit/onlinepay/.

В банковских учреждениях г. Пскова комиссионные платежи различаются. Так, они составляют: в ПАО «Сбербанк» - через систему «Сбербанк-онлайн» - 1%, через оператора - 2% от суммы перевода; ПАО «Балтийский банк» - 1,0% от суммы перевода; ОАО «Газэнергобанк» в пользу МП г. Пскова «Горводоканал», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Псковская ГТС», АО «Газпром межрегионгаз» - прием платежей осуществляется без комиссии, в других банках - от 1,5 до 3 % от суммы перевода.

Источник: Псковская Лента Новостей