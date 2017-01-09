Квартиру жительницы села Чернево Гдовского района плохо отапливало муниципальное предприятие ЖКХ

Прокуратура Гдовского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения жилищного законодательства МП «Черневское предприятие коммунального хозяйства».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354, МП «Черневское предприятие коммунального хозяйства» предоставляет коммунальные услуги ненадлежащего качества.

Так, температура воздуха в жилой комнате заявительницы по адресу: Гдовский район, с. Чернево, ул. Молодежная, д. 3, кв. 2, на момент проверки составляет +18,5 градусов (на высоте от пола 1,0 м.) и + 17,3 градуса (на высоте от пола 0,1 м.), что является ниже допустимой нормы.

В этой связи прокуратурой района в адрес директора МП «Черневское предприятие коммунального хозяйства» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, заявительнице произведен перерасчет стоимости предоставленных коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Источник: Псковская Лента Новостей