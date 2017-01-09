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Квартиру жительницы села Чернево Гдовского района плохо отапливало муниципальное предприятие ЖКХ


10.01.2017 09:23 ПЛН, Псков

Прокуратура Гдовского района по обращению местной жительницы провела проверку соблюдения жилищного законодательства МП «Черневское предприятие коммунального хозяйства».
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре области, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований жилищного законодательства, Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №354, МП «Черневское предприятие коммунального хозяйства» предоставляет коммунальные услуги ненадлежащего качества.
 
Так, температура воздуха в жилой комнате заявительницы по адресу: Гдовский район, с. Чернево, ул. Молодежная, д. 3, кв. 2, на момент проверки составляет +18,5 градусов (на высоте от пола 1,0 м.) и + 17,3 градуса (на высоте от пола 0,1 м.), что является ниже допустимой нормы. 
 
В этой связи прокуратурой района в адрес директора МП «Черневское предприятие коммунального хозяйства» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
 
Требования прокурора удовлетворены, заявительнице произведен перерасчет стоимости предоставленных коммунальных услуг ненадлежащего качества.

Источник: Псковская Лента Новостей



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