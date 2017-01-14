Медведев надеется, что перевод общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные повысит прозрачность формирования оплаты

Премьер РФ Дмитрий Медведев надеется, что подписанное им постановление о переводе общедомовых расходов из коммунальных услуг в жилищные позволит повысить прозрачность формирования оплаты за эти услуги для граждан.

«Я подписал два постановления, которые улучшают работу жилищно-коммунального сектора. Во-первых, с 1 января текущего года расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения», - сказал он на совещании с вице-премьерами, сообщает «Интерфакс».

По словам главы правительства, таким образом, общедомовые расходы переводятся из коммунальных услуг в сугубо жилищные, размер платы за которые определяется самими собственниками жилья.

«Надеюсь, это повысит прозрачность формирования оплаты и сделает ее более предсказуемой для людей», - сказал он.

«Второе постановление утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель - также повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает», - продолжил премьер.

Источник: Псковская Лента Новостей