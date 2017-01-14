Власти начнут штрафовать управляющие компании за неправильно начисленную «коммуналку»

С 1 января введена повышенная финансовая ответственность управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами, передают «Вести».

«С 1 января введение ответственности управляющих компаний за неправильно начисленные коммунальные услуги. Это массовое явление, и заключается оно в том, что за излишне начисленную плату взимается штраф до 50% суммы излишне начисленной. До сих пор такой ответственности не было», - отметил Козак.

В свою очередь Медведев надеется, что подписанное им постановление правительства о переводе общедомовых расходов из статьи «коммунальные услуги» в статью «содержание жилого помещения» позволит повысить прозрачность исчисления оплаты за эти услуги для граждан.



«Я подписал два постановления, которые улучшают работу жилищно-коммунального сектора. Во-первых, с 1 января расходы на оплату коммунальных ресурсов, которые потребляются при содержании общего имущества в многоквартирном доме, будут включены в плату за содержание жилого помещения», - пояснил премьер-министр.



Таким образом, общедомовые расходы переводят из коммунальных услуг в жилищные услуги, а размер платы за последние определяют сами собственники жилья. «Надеюсь, это повысит прозрачность формирования оплаты и сделает ее более предсказуемой для людей», - подчеркнул Медведев.



«Второе постановление утверждает правила общественного жилищного контроля. Цель - повысить прозрачность и эффективность работы государственных структур, потому что жилищная сфера всех волнует, а нарушений и злоупотреблений там действительно хватает», - пояснил премьер-министр.



Козак добавил, что перевод платы за общедомовые расходы из коммунальных услуг в жилищные означает, что жители многоквартирных домов на общих собраниях смогут самостоятельно устанавливать размер этой платы, которая не может превышать нормативы потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.



После подписания постановления у управляющих компаний и ТСЖ появляется стимул контролировать потребление ресурсов на общедомовые нужды и не распределять эти расходы на всех жильцов. «Одновременно управляющим компаниям и товариществам собственников жилья этим же постановлением упрощается процедура фиксации таких фактов проживания в квартире незарегистрированных или большого количества жителей», - заявил вице-премьер.



С 1 января для гарантии прав инвалидов и семей, имеющих инвалидов, введены повышающие коэффициенты при предоставлении компенсаций за оплату жилья и коммунальных услуг. «Понятно, что у инвалидов, тех, которые больше находятся в жилом помещении, расход ресурсов - прежде всего воды и электричества - больше. К этим нормативам устанавливаются коэффициенты. Они устанавливаются органами исполнительной власти субъектов России в коридоре от 1,1 до 1,8», - отметил Козак.



Что касается жилищного контроля, то теперь установлены дополнительные гарантии допуска общественных организаций к подобной деятельности вместе с жилищными инспекциями. «Устанавливается порядок фиксации намерений общественной организации участвовать в этом контроле, прежде всего, объявление о намерении осуществить проверку либо общественные слушания по проектам, актам, действиям коммунальных организаций», - пояснил вице-премьер.



Сведения о оответствующих общественных организациях разместят в интернете, а с 1 июля 2017 г. - в государственной информационной системе ЖКХ. «Кроме того, устанавливаются гарантии граждан, которые индивидуально проявляют инициативу поучаствовать в таком контроле. Общественные организации по установленной постановлением процедуре обязаны рассмотреть такое обращение в течение пяти дней и принять соответствующее решение о привлечении рядовых граждан для участия в таком контроле», - заявил Козак.



Такая мера поможет установить более жесткий и прозрачный контроль за деятельностью коммунальных организаций, к которым «еще достаточно много нареканий».



«Это важные решения. Конечно, контролируйте, как они будут исполняться. Если что-то потребуется туда дополнить, мы это оперативно сделаем», - заключил Медведев.

Источник: Псковская Лента Новостей