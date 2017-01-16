Псковичи будут платить за ОДН по-новомуС 1 января 2017 года псковичи будут оплачивать общедомовые нужды по новым правилам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 17 января...26
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Псковичи будут платить за ОДН по-новому
17.01.2017 11:22 ПЛН, Псков
С 1 января 2017 года псковичи будут оплачивать общедомовые нужды по новым правилам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 17 января сообщил и. о. руководителя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.
Он напомнил, что в соответствии с федеральным законом №79 были внесены изменения в Жилищный кодекс и ряд других нормативных актов, согласно которым общедомовые нужды вошли в жилищную услугу.
В Псковской области разработкой нормативов потребления ресурсов ОДН занимался «Центр муниципальной экономики и права». За январь псковичи будут платить за ОДН по этим нормативам, которые начисляются по общедомовой площади, куда входят лестничные площадки, чердаки, подвалы, колясочные, места для консьержа.
Расчет платы за ОДН варьируется в зависимости от этажности дома, наличии лифта, мусоропровода и т. д.
Источник: Псковская Лента Новостей
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