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Псковичи будут платить за ОДН по-новому


17.01.2017 11:22 ПЛН, Псков

С 1 января 2017 года псковичи будут оплачивать общедомовые нужды по новым правилам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 17 января сообщил и. о. руководителя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов. 
 
 
Он напомнил, что в соответствии с федеральным законом №79 были внесены изменения в Жилищный кодекс и ряд других нормативных актов, согласно которым общедомовые нужды вошли в жилищную услугу. 
 
В Псковской области разработкой нормативов потребления ресурсов ОДН занимался «Центр муниципальной экономики и права». За январь псковичи будут платить за ОДН по этим нормативам, которые начисляются по общедомовой площади, куда входят лестничные площадки, чердаки, подвалы, колясочные, места для консьержа. 
 
Расчет платы за ОДН варьируется в зависимости от этажности дома, наличии лифта, мусоропровода и т. д. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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