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Первый платеж за ОДН в 2017 году в Псковской области будет начислен по нормативу


17.01.2017 11:31 ПЛН, Псков

Первый платеж за общедомовые нужды в 2017 году в Псковской области будет начислен по новым нормативам даже при наличии в многоквартирном доме общедомовых счетчиков на энергоресурсы.  Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 17 января сообщил и.о. руководителя Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов.

По его словам, вопрос о том, как плата за ОДН будет начисляться далее, сейчас рассматривается в госкомитете. «Мы склоняемся к тому, чтобы и дальше начислять плату за ОДН по нормативам», - отметил глава ведомства.

Увеличения размера платы за ОДН произойти не должно, считает Андрей Агапов. Он пояснил, что введение норматива должно стимулировать управляющие компании самостоятельно выявлять утечки и незаконные подключения к энергоресурсам.

В тех же домах, где плата по нормативу будет превышать плату за ОДН по счетчикам, переплата может быть направлена на нужды дома. «В конце года управляющая компания должна на общем собрании представить общую суммы переплаты, а жильцы имеют право решить, куда ее направить. В частности, можно использовать эти средства на энергоэффективные мероприятия», - добавил Андрей Агапов.

Источник: Псковская Лента Новостей



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