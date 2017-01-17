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«Псковские тепловые сети» уведомили об изменении нормативов с января


18.01.2017 17:16 ПЛН, Псков

Муниципальное предприятие г. Пскова «Псковские тепловые сети» уведомило об изменении  нормативов с 1 января 2017 года. Официальный сайт предприятия сообщает об изменении нормативов потребления  коммунальной услуги по горячему водоснабжению и нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

В связи с изменением нормативов расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению с 1 января 2017 года стоимость 1 кубометра горячей воды для населения составит:

  • в домах с закрытой системой горячего водоснабжения 137,0302 руб. (24,11 руб/м3 - холодная вода на подогрев, 112,9202 руб/м3 - подогрев),
  • в домах с открытой системой горячего водоснабжения 135,2181 руб. (27,14 руб/м3 - теплоноситель, 108,0781 руб/м3 - подогрев),
  • в домах с нецентрализованной системой горячего водоснабжения (ИТП) стоимость подогрева - 131,3565 руб/м3.

Решение принято на основании приказа Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 21.12.2016 №141-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в жилых помещениях и нормативов потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек на территории Псковской области» и приказа Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 31.10.2016 №123-ОД «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды».

Источник: Псковская Лента Новостей



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