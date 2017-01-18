Для псковичей выпустили информационную брошюру по ЖКХ

В январе 2017 года Псковское региональное отделение общероссийской организации «Ассоциация юристов России» совместно с региональным центром «ЖКХ контроль» подготовили брошюру «ЖКХ право знать: договор с управляющей компанией»

В информационное пособие вошли такие темы как:

Договор на предоставление услуг по управлению многоквартирным домом

За что мы платим ЖКХ?

Где и как посмотреть, сколько платить за услуги ЖКХ?

Методические рекомендации по проведению общего собрания собственников

Образец протокола собрания собственников МКД по выбору способа управления – управляющей организацией

Образец сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Образец уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме

Образец решения собственника помещения при проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в форме заочного голосования

С электронной версией брошюры можно ознакомиться на сайте http://gkhkontrol.ru/regions/szfo/pskovskaya-oblast либо получить печатную версию в офисе ЖКХ Контроль по адресу: ул. Ленина, 7.

Источник: Псковская Лента Новостей