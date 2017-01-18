Псковичи будут платить за ОДН по-новомуС 1 января 2017 года псковичи будут оплачивать общедомовые нужды по новым правилам. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции 17 января...38
Для псковичей выпустили информационную брошюру по ЖКХ
20.01.2017 09:09 ПЛН, Псков
В январе 2017 года Псковское региональное отделение общероссийской организации «Ассоциация юристов России» совместно с региональным центром «ЖКХ контроль» подготовили брошюру «ЖКХ право знать: договор с управляющей компанией»
В информационное пособие вошли такие темы как:
- Договор на предоставление услуг по управлению многоквартирным домом
- За что мы платим ЖКХ?
- Где и как посмотреть, сколько платить за услуги ЖКХ?
- Методические рекомендации по проведению общего собрания собственников
- Образец протокола собрания собственников МКД по выбору способа управления – управляющей организацией
- Образец сообщения о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
- Образец уведомления о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
- Образец решения собственника помещения при проведении общего собрания собственников помещений многоквартирного дома в форме заочного голосования
С электронной версией брошюры можно ознакомиться на сайте http://gkhkontrol.ru/regions/szfo/pskovskaya-oblast либо получить печатную версию в офисе ЖКХ Контроль по адресу: ул. Ленина, 7.
Источник: Псковская Лента Новостей
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