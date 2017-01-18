Два района в Псковской области так и не получили паспорта готовности к отопительному сезону

Два района в Псковской области так и не получили паспорта готовности к отопительному сезону. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода сообщил заместитель губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

Открывая совещание, он отметил, что новогодние праздники прошли в штатном режиме, ни одной аварии, сроки который бы выходили за нормативные, допущено не было.

При этом Александр Кузнецов подчеркнул, что районы должны быть готовы к любым штатным и нештатным ситуациям.

Два муниципальных образования - Дновский и Невельский районы, по его словам, так и не получили паспорта готовности к отопительному сезону. «Вопрос остается контрольным, пока не будет решен», - подчеркнул вице-губернатор.

И. о. госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов подтвердил, что все аварии в сфере ЖКХ (15) были оперативно устранены в кратчайшие сроки. Число их в этом году сократилось.

Всего с начала отопительного периода в Псковской области в сфере ЖКХ зафиксировано 60 аварийных ситуаций, что также меньше почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Андрей Агапов также отметил, что на совещании при президенте РФ Псковская область была названа в тройке лидеров среди субъектов, где сократилось число аварийных ситуаций. Александр Кузнецов подчеркнул, что не нужно ставить это себе в заслугу, поскольку способствовала этому и «мягкая» зима. Вице-губернатор уверен, что 60 аварий - это тоже очень много. «Но то, что мы ситуацию удержали, и ни одна авария не вышла за нормативные сроки - это хороший результат», - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей