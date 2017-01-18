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В Великолукском и Куньинском районах зафиксирован низкий запас топлива


20.01.2017 14:40 ПЛН, Псков

В Великолукском районе запаса топлива для отопления хватит на четверо суток. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода сообщил представитель муниципалитета.

Сегодняшнего запаса топлива хватит на четверо суток, потом будет поставлено топливо еще на четверо суток. «Так работаем уже 1,5 месяца», - пояснили в районе.

Такая же ситуация наблюдается в Куньинском районе. Запас топлива составляет еще меньше - на 2-3 дня. «Стараемся не выпустить ситуацию из-под контроля. Срыва не допущено», - добавили в муниципалитете.

Запас топлива в Гдовском районе чуть выше - на 10 дней. Так муниципалитет работаем уже 3 недели. В Смуравьево топливо запасено на 3 дня.

Вице-губернатор Александр Кузнецов поручил и. о. госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ Андрею Агапову взять вопрос на личный контроль, проработать вопрос с поставщиками, которые не справляются с объемами. К понедельнику поручил предоставить графики поставки топлива и разработать резервные варианты поставки топлива в эти районы.

Источник: Псковская Лента Новостей



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