Теплоснабжающие организации Псковской области задолжали «Газпрому» 671 млн рублей

Теплоснабжающие организации Псковской области задолжали «Газпрому» 671 млн рублей. Рост задолженности по итогам 2016 года составил 34 млн рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на заседании комиссии при администрации области по подготовке и прохождению отопительного периода сообщил представитель ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

По его словам, с 1 января 2017 года вступил в силу новый график погашения задолженности организациями перед компанией.

Задолженность теплоснабжающих организаций составила на 1 января 2017 года 671 млн рублей, что больше на 34 млн по сравнению с прошлым годом.

С проблемными предприятиям проводятся встречи. Представитель ООО «Газпром межрегионгаз Псков» призвал не затягивать и не накапливать задолженность, а предпринимать меры.

Невельские теплосети показывают положительную динамику по погашению задолженности. Сложная ситуация наблюдается в Дедовичском и Новосокольническом районах. Появился долг у Дновской теплоснабжающей организации.

Гендиректор ОАО «Псковэнергоагент» Татьяна Чурикова рассказала, что задолженность перед организацией составляется на сегодня 364 млн рублей. Псковский район в этом году рассчитался только на 1% за потребленную энергию, а Куньинский - на 3%.

Задолженность бюджетных организаций составляет 168 млн рублей. В основном задолжали учреждения образования и здравоохранения. Долг отдельных организаций составляет до 6 млн рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей