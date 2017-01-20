«Единая Россия» предложила способы совершенствования сферы ЖКХ

Повышение качества жилья и коммунальных услуг напрямую связано с качеством жизни россиян, «Единая Россия» продолжит успешные проекты в этой сфере, а также реализует новые, разработанные с участием самих граждан, сообщает пресс-служба партии.

Об этом в ходе работы дискуссионной площадки «быть хозяином в собственном доме» заявил ее модератор, руководитель партпроекта «Школа грамотного потребителя», первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин.

В первую очередь, нам необходимы грамотные и активные собственники, отметил Сидякин. «Потому что в девяностые годы, когда началась приватизация, никто не объяснял гражданам, что собственность – это не только права, но и обязанности», - отметил он.

В этой связи министр строительства и ЖКХ Михаил Мень отметил, что важнейшую роль в этом плане играет проект «Единой России» «Школа грамотного потребителя» и призвал продолжить его.

Министр также добавил, что повышение качества коммунальных услуг невозможно без ремонта и модернизации инфраструктуры, на это необходимо до полутриллиона рублей в год, в связи с чем нужно активизировать привлечение частного капитала. Он также предложил развивать кредитование капремонтов домов, в том числе – энергоэффективный. Мень заявил, что государство готово выделять на это до пять млн руб госсредств на каждый объект.

Сомодератор площадки, руководитель партпроекта «Управдом», заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев сообщил, что в Госдуме «на выходе» закон о прямых договорах поставщиков коммунальных услуг с собственниками, он решит многие вопросы с коммунальными услугами.

«В 14 году, когда мы запускали программу капремонта, каждый пятый из поступающих к нам вопрос был по капремонту. В этом году – только каждый десятый, но на первое место вышло качество коммунальных услуг, требования наших жителей повышаются, необходимо это учитывать», - заявил Качкаев.

Участник дискуссии, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева предложила депутатам добавить в законодательство норму о том, что проекты по капремонту домов, в том числе – сметы, должны быть открытой информацией и публиковаться на сайте домов.

Исполнительный директор СРО «МГУ ЖКХ» Вера Москвина отметила, что рынок ЖКХ становится более открытым благодаря инициативам Партии, в результате чего здесь останутся только те компании, «которым не стыдно смотреть в глаза жителям». Но информировать и обучать необходимо в различной форме. В связи с этим она предложила создать программу, которая в онлайн-режиме будет показывать работу управляющих компаний, например, по капитальному ремонту.

Дольщик Виктория Пенькова сказала, что «надо отдать должное, «Единая Россия» первой из партий отреагировала на наши проблемы и создала группу помощи». По инициативе Партии были внесены изменения в законодательство, разработаны механизмы спасения обманутых дольщиков, регионы ими успешно пользуются, более 195 тыс. граждан перестали быть дольщиками, а стали счастливыми новоселами, отметила эксперт. Но нужно не допустить «рецидивов», добавила она.

Мэр Хабаровска Александр Соколов заявил, что ставка по ипотеке должна перешагнуть «психологическую отметку» в 10%, это позволит решить вопрос с незавершенным строительством и обеспечением жилья. Тем более, что президент поставил задачу достичь уровня в 100 млн кв м нового жилья в год, отметил он.

Сидякин, подчеркнул, что решение всех названных вопросов требует вовлеченности граждан, «если жители участвуют в принятии решения, то потом лучше любого контролера отслеживают его исполнение, и лучше охранников сохраняют его результаты».

Он добавил, что во второй день Съезда все предложения будут представлены председателю «Единой России», главе правительства Дмитрию Медведеву.

Источник: Псковская Лента Новостей