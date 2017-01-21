Более 16 тысяч кубов мусора вывезено с несанкционированных свалок Пскова в 2016 году

Свыше 16 тысяч кубометров мусора вывезено с территорий Пскова при ликвидации несанкционированных свалок в 2016 году. В управлении городского хозяйства администрации муниципалитета пояснили, что эта цифра сравнима с показателями 2015 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, наиболее проблемными по образованию несанкционированных свалок являются территории частного сектора. «Для некоторых псковичей, проживающих в домах, к сожалению, не является правилом заключение договоров на вывоз мусора со специализированными компаниями или самовывоз бытовых отходов. С такими гражданами проводится разъяснительная работа, применяются меры административного воздействия», - отметили в УГХ.

Наиболее часто в 2016 году коммунальщикам приходилось ликвидировать несанкционированные свалки на улице Инженерной, 82, Льнокомбинате и улице Госпитальной, 10.

Источник: Псковская Лента Новостей