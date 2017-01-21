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Горводоканал Пскова сообщает об изменении нормативов на холодную воду и водоотведение с января 2017 года


23.01.2017 15:01 ПЛН, Псков

С 1 января 2017 года, согласно приказу Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 21.12.2016 №141-ОД и приказу Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 31.10.2016 №123-ОД, изменились нормативы коммунальной услуги по холодному водоснабжению и водоотведению, а также введены нормативы потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МП г. Пскова «Горводоканал», нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению и нормативы водоотведения в жилых домах будут рассчитываться в зависимости от той категории, к которой отнесен сам жилой дом (в зависимости от этажности, оснащенности и степени благоустроенности).

Для расчета ресурсов, потребляемых в целях содержания общедомового имущества, жилые дома распределяются по категориям, в зависимости от степени благоустройства дома и наличия ресурсопотребляющего оборудования, а также устройств, включенных в общедомовое имущество.

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На предприятии также отметили, что плата за коммунальные услуги, потребленные на общедомовые нужды, с 1 января 2017 года относится не к коммунальным, а к жилищным услугам. Соответственно, платить за ОДН теперь нужно не в ресурсоснабжающую организацию, а в управляющую компанию (за исключением домов с непосредственным управлением).

Источник: Псковская Лента Новостей



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