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Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с вице-губернатором Александром Кузнецовым


24.01.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове». Сегодняшний гость студии - заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов.

 

Жители Псковской области получают первые квитанции за коммунальные услуги, рассчитанные по новому принципу. Теперь плату за общедомовые нужды потребители будут перечислять непосредственно управляющей компании, а не ресурсоснабжающей организации, как это было раньше. Если до 2017 года ОДН входили в состав коммунальных услуг, то со вступлением в силу нового федерального закона эта графа будет отражаться в жилищных услугах наравне с ремонтом и содержанием жилого помещения.

Еще одно принципиальное новшество для псковичей состоит в том, что на первых этапах реализации закона все жители многоквартирных домов будут платить за ОДН по нормативу, даже в том случае, если их жилье оборудовано общедомовыми и индивидуальными приборами учета.

Александр Кузнецов пояснит радиослушателям, как будут регулироваться отношения между собственниками жилья, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями и, самое главное, кто будет контролировать эти расчеты. Также в ходе беседы будут затронуты темы жилищного строительства в Псковской области, реализации программы расселения аварийных и ветхих домов и первые результаты капитального ремонта.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Источник: Псковская Лента Новостей



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