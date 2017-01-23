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«Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников
ООО «Газпром межрегионгаз Псков» опубликовал список крупных должников.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.01.2017
|
Наименование
|
ИНН
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|
В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МУП «ПАЛКИНСКАЯ ПМК»
|
6014002810
|
2 869 170,23
|
1 159 309,94
|
МУПП ЖКХ ПСКОВСКОГО РАЙОНА
|
6018000683
|
20 310 906,53
|
20 310 906,53
|
ООО «РайКомХоз»
|
6037003591
|
19 829 966,24
|
19 829 966,24
|
МП ПСКОВСКОГО РАЙОНА «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
|
6037006747
|
36 541 915,90
|
30 528 946,07
|
МП Г. ПСКОВА «ПТС»
|
6027044260
|
348 505 498,88
|
196 977 736,12
|
МП «ПЕЧОРСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ»
|
6015006790
|
548 452,32
|
0
|
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
|
6025006630
|
95 142 878,18
|
35 398 000,35
|
МУП «ИСКРА»
|
6011000606
|
13 146 476,54
|
8 730 173,06
|
МУП «ЛОКНЯНСКОЕ ЖКХ»
|
6008002667
|
2 316 390,68
|
634 999,98
|
МУП «НЕВЕЛЬСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ»
|
6009006223
|
13 272 130,27
|
8 079 853,78
|
БЕЖАНИЦКОЕ МП «ЖИЛКОММУНСЕРВИС»
|
6001003005
|
421 561,83
|
0
|
МУП «РАЙЭНЕРГОРЕМОНТ» ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА
|
6002011471
|
7 539 680,77
|
5 961 223,62
|
ОАО «УЮТ»
|
6017003730
|
1 251 222,90
|
325 000,00
|
ПОРХОВСКОЕ МПТСИК ПКС
|
6017007510
|
27 988 648,60
|
23 350 658,35
|
МП ЖКХ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА
|
6004000250
|
4 516 821,77
|
3 399 036,40
|
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДНОВСКОГО РАЙОНА ПКС
|
6005000206
|
7 636 619,83
|
7 636 619,83
|
МУП «ОСТРОВСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» РАЙОНА
|
6013006900
|
80 553 542,06
|
70 748 370,54
|
МУП «ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
|
6005003870
|
5 738 475,65
|
1 300 00,00
Источник: Псковская Лента Новостей