Великолукский и Печорский районы находятся в «последних вагонах» по реализации программы расселения граждан из аварийного жилья

Великолукский и Печорский районы находятся в «последних вагонах» по реализации программы расселения граждан из аварийного жилья. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 ФМ) сообщил вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов.

Он напомнил, что вышеуказанная программа, которая была сформирована в 2012 году, должна быть окончательно реализована в регионе в сентябре 2017 года. «Всем главам муниципалитета я предложил бы не делить программу на этапы, а ставить перед собой предельный срок», - сказал вице-губернатор.

Рисков срыва сроков на сегодняшний день в администрации области не видят, однако чиновник указал на два муниципалитета, которые находятся в «последнем вагоне». Так, в Великолукском районе должен быть построен многоквартирный дом, а в Печорском - еще 102 семьи не имеют определенных представлений о том, куда им придется переехать.

«Ситуацию придется регулировать в ручном режиме. В результате реализации программы более 4000 жителей Псковской области к 1 сентября получат новое комфортное и безопасное жилье», - заключил гость студии.

Источник: Псковская Лента Новостей