В Пскове согласовали отклонение от предельных параметров разрешенного строительства дома на Герцена, 25

Сегодня, 24 января, в Псковской городской Думе прошли публичные слушания по градостроительным вопросам. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», заседание провел глава города Пскова Иван Цецерский.

Участники рассмотрели вопрос предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства индивидуального жилого дома по ул. Герцена, 25. Существующий на участке дом заявитель планирует демонтировать. В качестве основания для уменьшения допустимых отступов представлены неблагоприятные инженерно-геологические характеристики участка.

Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. М. Горького, 49А для эксплуатации и обслуживания здания ветеринарной клиники.

По итогам публичных слушаний вопросы получили положительную рекомендацию.

Источник: Псковская Лента Новостей