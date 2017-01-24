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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник», посвященной капремонту жилого фонда


25.01.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Сегодняшний гость студии - генеральный директор регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко.

Ведущие выпуска Алексей Семенов и Надежда Назаренко обсуждают с ним последние новости капремонта жилого фонда Псковской области.

Вопросы гостям студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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