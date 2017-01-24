Жильцы дома 87-а по улице Юбилейной в Пскове решили отремонтировать кровлю, переведя деньги за капремонт на спецсчет

24 января по инициативе общественной организации «Управа в ЖКХ» в рамках общественного контроля капитальных ремонтов состоялась встреча с подрядчиком, УО «Десятый район Плюс», и жильцами на крыше дома № 87-а по улице Юбилейная.

Как сообщил Псковской Ленте Новостей руководитель «Управы в ЖКХ» Сергей Елизаров, причиной встречи послужили замечания жителей дома по качеству капитального ремонта крыши. По словам актива дома, при установке отлива не был соблюден уклон, в результате чего атмосферные осадки стекают по внешней стороне дома и размывают кирпичную кладку.

Общественников этот дом привлек тем, что жильцы не стали дожидаться ремонта крыши по программе регионального оператора, а перевелись на спецсчет и впервые задействовали кредитные средства.

После длительного обсуждения было принято решение исправить выявленные нарушения. Подрядчик пообещал устранить замечания к 31 января. «Хотелось бы, чтобы история с этим домом закончилась благополучно, так как такой подход жителей очень выгоден. Во-первых, не нужно «стоять» в очереди за капремонтом, а, во-вторых, ремонт обойдется гораздо дешевле», - пояснил руководитель «Управы в ЖКХ» Сергей Елизаров.

Источник: Псковская Лента Новостей