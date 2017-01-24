Сергей Макарченко: График проведения капремонта многоквартирных домов в Псковской области на сегодня не соответствует реальной необходимости

График проведения капремонта многоквартирных домов в Псковской области на сегодня не соответствует реальной необходимости. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил генеральный директор регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко.

Он согласен с инициативой депутатов, которые призывают составлять график очередности проведения капремонта в многоквартирных домах на основе оценки их состояния, и в первую очередь ремонтировать те дома, состояние которых угрожает жизни и здоровью людей.

Только некоторые регионы в Российской Федерации составили региональную программу капремонта после того, как провели полное обследование многоквартирных домов. Остальные же, в том числе и Псковская области, формировали программу путем сбора электронных паспортов, которые, по замечанию Сергея Макарченко, были поданы в ужасном виде. «Программа сейчас не соответствует реальной необходимости», - подчеркнул он.

Кроме того, региональная программа еще и не учитывает количество имеющихся в фонде денег. Сергей Макарченко предполагает, что в итоге каждый муниципалитет будет формировать свой график капремонта, исходя из собранных в районе средств.

Также Сергей Макарченко высказался за создания спецсчетов отдельных домов для накоплений. Но лучше для новых домов. Невозможно, подчеркнул гендиректор фонда, накопить на капремонт памятника архитектуры или небольшого многоквартирного дома. Таким объектам, уверен он, нужно помогать со стороны государства.

Источник: Псковская Лента Новостей