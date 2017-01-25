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Пени из-за неоплаты взносов на капремонт псковичам пока не начисляются


25.01.2017 13:55 ПЛН, Псков

Пени из-за неоплаты взносов на капремонт многоквартирных домов псковичам пока не начисляются. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил генеральный директор регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко.
 
Фонд не может их начислять, поскольку пока не в состоянии определить, всем ли владельцам квартир доходят квитанции на оплату. Дело в том, что некоторые управляющие организации, на которые возложена обязанность их доставлять, ею пренебрегают. 
 
Пени начисляются только юридическим лицам, поскольку им выставляются счета, а не квитанции, и фонд уверен, что они до них доходят.
 
По мнению Сергея Макарченко, в Пскове, как и во многих других районах Псковской области, уже практически не осталось таких домов, куда не доставляются квитанции на оплату взносов на капремонт. Правда, есть дома, жильцы которых получают эти квитанции редко - раз в 3-4 месяца. Управляющая компания в этом случае, вероятно, просто экономит на доставке.
 
Гендиректор регионального Фонда капремонта призывает всех тех, кто не получает квитанции, обратиться в фонд и их получить, потому задолженность с каждым месяцем увеличивается, и от этого никуда не деться.
 
Добавим, что на сегодня собираемость взносов выросла до 73,5%. В лидерах остаются Новосокольнический и Бежаницкий районы, в аутсайдерах - Себежский и Гдовский. Псков и Великие Луки числятся в пятерке лидеров.

Источник: Псковская Лента Новостей



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