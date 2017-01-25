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Сергей Макарченко представил свое видение закона о капремонте
25.01.2017 14:12 ПЛН, Псков
Генеральный директор регионального Фонда капремонта Сергей Макарченко в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представил свое видение закона о капремонте.
Он отметил, что сам бы сформировал закон по-другому: открыл бы лицевые счета для каждого конкретного дома, а не сваливал бы средства в «общий котел». В итоге тем, кто не может самостоятельно накопить на капремонт, помогало бы государство.
На сегодня взносы тех собственников, которые не открыли спецсчета, хранят на счете регионального оператора. Ни на что, кроме капремонта, эти деньги тратятся не могут, даже на содержание самого регионального оператора, подчеркнул Сергей Макарченко.
По его словам, сейчас ажиотаж вокруг регоператора спал, фонд справился с наплывом тех обращений, которые были при принятии закона. Сейчас собственники преимущественно приходят в фонд по рабочим вопросам.
Что касается претензий, касающихся бездействия сотрудников фонда, которые прозвучали от радиослушателя, Сергей Макарченко ответил, что его сотрудники работают очень много, даже сверх нормы. При этом внеурочная работа им даже не оплачивается, подчеркнул он.
Источник: Псковская Лента Новостей
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