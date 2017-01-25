27,2 млрд рублей выделит государство на реализацию проекта «ЖКХ и городская среда»

Государство выделит 27,2 млрд рублей на реализацию проекта «ЖКХ и городская среда». Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень по итогам заседания президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает ТАСС.

«Общий объем средств с учетом софинансирования субъектов - 27,2 млрд рублей. Достаточно приличная сумма. Такого объема никогда не было на благоустройство», - сказал глава Минстроя. Премьер-министр Дмитрий Медведев также поручил Минстрою и Минфину проработать вопрос о включении регионов-доноров в число получателей софинансирования из федерального бюджета в рамках приоритетного проекта по развитию ЖКХ и улучшению городской среды.

«Во-первых, в случае недоосвоения (средств), недозаключения контрактов и соглашений (в рамках приоритетного проекта по развитию ЖКХ и городской среды - ред.), которые уже в марте должны быть подписаны, эти средства сразу пойдут в Резервный фонд, оттуда пойдет перераспределение между этими субъектами (регионами с высоким уровнем бюджетной обеспеченности), ну и плюс дополнительные средства возможны», - пояснил Мень.

Министр добавил, что на заседании премьер-министр также поставил задачу изыскать 50 млн рублей на обучение региональных и муниципальных специалистов, которые будут ответственны за реализацию проекта «ЖКХ и городская среда».

На заседании президиума Совета также обсуждался и вопрос повышения статуса главных архитекторов субъектов РФ, которые, по словам Меня, должны стать агентами влияния по благоустройству территорий. «К сожалению, в шести субъектах РФ вообще отсутствует должность главного архитектора региона, что в корне неправильно. Мы сегодня попросили поручения Дмитрия Анатольевича (Медведева - ред.) проработать усиление роли архитекторов», - отметил он.

Одна из ключевых задач приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» - создание комфортной городской среды. Программа благоустройства рассчитана на пять лет. В программе будут участвовать более 12 тыс. муниципалитетов. (т.е. все муниципалитеты с населением от 1 тыс. жителей). «Часть средств пойдет на благоустройство дворов, часть средств пойдет на знаковые объекты благоустройства в муниципалитетах - скверы, набережные. Граждане должны выбрать самостоятельно», - сказал Мень, добавив, что 500 млн рублей отдельно отведено на парки.

Минстрой России совместно с Агентством по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) разработают минимальный набор стандартов по благоустройству и развитию городской среды за счет средств АИЖК. Правила будут носить обязательный характер для всех городов.

Источник: Псковская Лента Новостей